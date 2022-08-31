Стал известен срок контракта Спартака Гогниева в «Химках»

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков рассказал подробности соглашения с новым главным тренером Спартаком Гогниевым.

«Гогниев — молодой тренер, амбициозный, желает себя проявить. Мы его видели и вели его по работе в «Алании». Будем надеяться, что его харизма и энергетика, которая была в команде при Сергее Николаевиче, восстановится, и мы увидим те «Химки», которые приучили нас к хорошим результатам. Главное — вовремя сделать правильные выводы.



Что касается срока контракта со Спартаком Гогниевым, то пока это будет один год с пролонгацией на какой-то достаточно длительный период. Однако это мы будем определять завтра», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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