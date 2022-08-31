«Арсенал» остался на вершине таблицы АПЛ благодаря победе над «Астон Виллой»

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Эмирейтс – Эшберн Гроув» состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал на своем стадионе принимал «Астон Виллу». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:30 мск.



Хозяева смогли отличиться в середине первого тайма – на 30-й минуте бразилец Габриэл Жезус забил первый гол встречи. На 74-й минуте «Астон Вилла» сумела сравнять счёт благодаря усилиям Дугласа Луиса. На 77-й минуте «Арсенал» снова вышел вперёд – гол забил Габриэл Мартинелли с передачи Букайо Саки. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «канониров» со счётом 2:1.



После этой встречи «Арсенал» продолжил возглавлять турнирную таблицу АПЛ – у «канониров» 15 очков после пяти проведённых встреч. «Астон Вилла» остаётся у зоны вылета с тремя набранными очками.