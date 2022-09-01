«Ференцварош» Станислава Черчесова одержал минимальную победу над «Вашашем»

В рамках 6-го тура чемпиона Венгрии «Вашаш» на своём поле принимал «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым. Матч проходил 31 августа, стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:30 мск.



Гости забили на 17-й минуте – отличился норвежский полузащитник Кристоффер Закариассен с передачи Аиссы Лайдуни. Хозяева смогли сравнять счёт на 37-й минуте встречи, но судья на VAR решил забитый мяч отменить. В оставшееся время игроки обеих команд смогли заработать пять жёлтых карточек, но забитыми голами зрителей порадовать не смогли. Финальный свисток арбитра сигнализировал о минимальной победе «Ференцвароша» — 1:0.



В данный момент команда Черчесова занимает вторую строчку турнирной таблицы благодаря 12 набранным очкам, отставая от лидера турнира «Кишварды» на два очка, но при этом имея две игры в запасе.