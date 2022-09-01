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«Ференцварош» Станислава Черчесова одержал минимальную победу над «Вашашем»

«Ференцварош» Станислава Черчесова одержал минимальную победу над «Вашашем»
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В рамках 6-го тура чемпиона Венгрии «Вашаш» на своём поле принимал «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым. Матч проходил 31 августа, стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:30 мск.

Гости забили на 17-й минуте – отличился норвежский полузащитник Кристоффер Закариассен с передачи Аиссы Лайдуни. Хозяева смогли сравнять счёт на 37-й минуте встречи, но судья на VAR решил забитый мяч отменить. В оставшееся время игроки обеих команд смогли заработать пять жёлтых карточек, но забитыми голами зрителей порадовать не смогли. Финальный свисток арбитра сигнализировал о минимальной победе «Ференцвароша» — 1:0.

В данный момент команда Черчесова занимает вторую строчку турнирной таблицы благодаря 12 набранным очкам, отставая от лидера турнира «Кишварды» на два очка, но при этом имея две игры в запасе.

Венгрия - OTP Банк Лига. 6-й тур
31 августа 2022, среда. 21:30 МСК
Вашаш
Будапешт
Окончен
0 : 1
Ференцварош
Будапешт
0:1 Закариассен – 17'
Комментарии
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