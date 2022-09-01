Неймар выдал самую результативную голевую серию в карьере

Бразильский нападающий Неймар показал самую результативную голевую серию в карьере, сообщается в «твиттере» OptaJean.

Форвард забивал в своих последних 10 матчах во всех турнирах. На его счету три гола в составе национальной команды Бразилии и 11 голов за «ПСЖ».

В своём последнем матче в чемпионате Франции «ПСЖ» разгромил «Тулузу» со счётом 3:0. Неймар забил один гол. После пяти туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 13 очков.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 75 млн. В нынешнем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» пять матчей в чемпионате Франции, в которых записал в свой актив семь голов и сделал шесть результативных передач.