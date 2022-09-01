Семак высказался о том, как игроки «Спартака» понимают схему, по которой играют

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Факелом» в игре Кубка России ответил на вопрос о следующем матче, который его команда проведёт в рамках РПЛ с московским «Спартаком», и охарактеризовал соперника.



«Спартак», конечно, абсолютно заслуженно находится на том месте, на котором сейчас есть. Что касается игры, то достаточно результативно играют, забивают много мячей. Хорошую форму набрали с точки зрения понимания позиции и схемы, по которой играют. Плюс психологическая уверенность в результате. Забивают хорошие мячи, команда на ходу. Конечно, все мы ждём очень интересной игры. И «Спартак», и мы хотим победить», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. После семи туров команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 17 очков. «Спартак» занимает второе место с 16 очками.