Эдуард Сперцян высказался о победе «Краснодара» в матче с «Химками» в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу команды над «Химками» (2:0) в Кубке России по футболу.



«Я очень рад, что смогли сегодня победить, это была очень важная игра. Через два дня у нас следующая игра, надо к ней сейчас готовиться. Почему не вышел в стартовом составе? Это решение тренера. У нас одна большая команда и все ребята заслуживают играть. Поэтому тренер решил дать шанс сегодня другим ребятам. Не расстроился, что не забил сегодня, главное, что победила команда»



Плюс или минус такое большое количество матчей? Посмотрим на дистанции. Безусловно, сейчас это плюс, потому что лучше играть, чем тренироваться. Не знаю, скажется ли это на чемпионате, пока вроде нормально», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.