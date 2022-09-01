Сперцян: не слежу за медиафутболом. Только сейчас узнал, что «Амкал» выиграл две игры в КР

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал выступление медийных команд в Кубке России по футболу.
«Не слежу за медиафутболом, честно. Только сейчас узнал, что «Амкал» выиграл две игры в Кубке России. Было бы клёво встретиться с ними в Кубке России? Не знаю, пускай дойдут до той стадии, когда с нами смогут встретиться, тогда и посмотрим», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Вчера, 31 августа, состоялся матч стадии 1/128 финала Кубка России по футболу, в котором сошлись «Тверь» и «Амкал». Встреча прошла на поле стадиона «Зоркий» в Красногорске. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Встреча завершилась победой «Амкала» со счётом 1:0. Эта победа вывела «Амкал» в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, ранее команда 2DROTS покинула розыгрыш.
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