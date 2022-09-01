Погиб вице-президент «Лукойла». Он выпал из окна больницы в Москве

Председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна шестого этажа Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. От полученных травм 67-летний мужчина скончался на месте, информирует «Интерфакс», ссылаясь на свой источник.

Согласно сведениям источника, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства гибели вице-президента «Лукойла» выясняются.

Напомним, 22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Таким образом, Леонид Федун покинул должность президента красно-белых, которую занимал более 18 лет. «Лукойл» является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет, а теперь и владеет клубом.