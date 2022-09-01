В «Твери» ответили, накажут ли Закирова за оскорбление судьи после игры с «Амкалом» в КР

В «Твери» рассказали, накажут ли полузащитника Камиля Закирова, который жёстко оскорбил судью Владимира Сельдякова после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России по футболу с «Амкалом» (0:1).
«После поражения наш игрок не совладал с эмоциями. В самое ближайшее время внутри клуба мы обсудим эту ситуацию и примем соответствующие меры, в том числе дисциплинарного характера», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку в пресс-службе клуба.
Вчера, 31 августа, состоялся матч стадии 1/128 финала Кубка России по футболу, в котором сошлись «Тверь» и «Амкал». Встреча прошла на поле стадиона «Зоркий» в Красногорске. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Встреча завершилась победой «Амкала» со счётом 1:0. Эта победа вывела «Амкал» в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, ранее команда 2DROTS покинула розыгрыш.
- 1 сентября 2022
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