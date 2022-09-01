«Манчестер Юнайтед» объявил о завершении трансфера Антони из «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о завершении перехода бразильского нападающего Антони из «Аякса». Стороны подписали контракт сроком до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» анонсировал переход 22-летнего Антони при условии успешного прохождения медобследования, согласования условий личного игрока и получения игроком разрешения на работу в Англии.

Примечательно, что в стане «красных дьяволов» Антони воссоединился с бывшим тренером «Аякса» Эриком тен Хагом и экс-футболистом амстердамцев Лисандро Мартинесом.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в июле 2020 года. В 82 матчах за команду на его счету 24 гола и 22 результативные передачи. В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.

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