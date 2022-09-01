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Ле Таллек: могу пообещать, к «Торпедо» придут хорошие результаты

Ле Таллек: могу пообещать, к «Торпедо» придут хорошие результаты
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Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек рассказал, в чём заключается его мотивация. Он пообещал болельщикам, что команда будет прогрессировать, к ней придут положительны результаты.

«В чём моя мотивация? Играть в футбол, наслаждаться и получать от этого результат. Самое главное, чтобы к команде вернулись победы и результаты, особенно в следующей игре… Могу вам пообещать, к «Торпедо» придут хорошие результаты», — сказал Ле Таллек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне. Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

«Торпедо» с одним очком после семи туров Российской Премьер-Лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте. Ниже москвичей находится екатеринбургский «Урал» с одним очком в активе.

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