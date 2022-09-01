Дамьен Ле Таллек: не могу сказать, что «Торпедо» выглядит слабо и плохо

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек прокомментировал результаты московского клуба на старте сезона-2022/2023. Команда не выиграла ни одного официального матча. На её счету один ничейный исход и семь поражений.



«Не могу сказать, что «Торпедо» выглядит слабо и плохо. Мы должны понимать, что команда только вышла в Премьер-Лигу из второго дивизиона. Нужно время», — сказал Ле Таллек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне. Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».

«Торпедо» с одним очком после семи туров Российской Премьер-Лиги располагается на предпоследнем, 15-м месте. Ниже москвичей находится екатеринбургский «Урал» с одним очком в активе.