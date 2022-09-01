«Динамо» опубликовало школьные фотографии футболистов и подкололо «Спартак»
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Пресс-служба московского «Динамо» в честь 1 сентября опубликовала школьные фотографии некоторых футболистов команды. Также бело-голубые пожелали школьникам получать оценки, равные числу голов «Динамо» в ворота «Спартака» в матче 2012 года. Игра на стадионе «Лужники» завершилась победой бело-голубых со счётом 5:1.
«Поздравляем всех с началом учебного года. Желаем получать только оценки, равные количеству голов «Спартаку» на стадионе «Лужники» в 2012. P.S. Всех ли юных динамовцев узнали?» — написала пресс-служба «Динамо» в клубном телеграм-канале.
Напомним, в «Спартак» набрал 16 очков в 7 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» (13) — на 7-м месте.
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