«Динамо» опубликовало школьные фотографии футболистов и подкололо «Спартак»

Пресс-служба московского «Динамо» в честь 1 сентября опубликовала школьные фотографии некоторых футболистов команды. Также бело-голубые пожелали школьникам получать оценки, равные числу голов «Динамо» в ворота «Спартака» в матче 2012 года. Игра на стадионе «Лужники» завершилась победой бело-голубых со счётом 5:1.

«Поздравляем всех с началом учебного года. Желаем получать только оценки, равные количеству голов «Спартаку» на стадионе «Лужники» в 2012. P.S. Всех ли юных динамовцев узнали?» — написала пресс-служба «Динамо» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в «Спартак» набрал 16 очков в 7 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает второе место в турнирной таблице. «Динамо» (13) — на 7-м месте.