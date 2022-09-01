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Тедеско: был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован

Тедеско: был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уходе Леонида Федуна из клуба.

«Я был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде. За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова верили в меня, доверяли мне», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».

Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.

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