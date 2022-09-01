Тедеско: был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об уходе Леонида Федуна из клуба.



«Я был очень удивлен уходу Федуна из «Спартака», даже немного шокирован. Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил «Спартак» и отдавал всего себя команде. За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова верили в меня, доверяли мне», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».



Напомним, Леонид Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию.

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