Ассистент Карпина ответил на вопрос о возможном возвращении Кокорина в сборную России

Юрий Никифоров, входящий в тренерский штаб сборной России по футболу, ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду Александра Кокорина. 31-летний нападающий перешёл из «Фиорентины», где не получал игровой практики, в кипрский «Арис» на правах аренды.
«Возможно ли, что обратим внимание на Кокорина? Пускай сначала он начнёт играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень. Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает её», — приводит слова Никифорова «РИА Новости Спорт».
Напомним, Кокорин перешёл в итальянский клуб в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.
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