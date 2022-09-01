Арсен Захарян остаётся в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян остаётся в московском клубе. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что Арсен продолжит выступать за москвичей. Ранее стало известно, что условием отзаявки Арсена из РПЛ и подтверждением трансфера должна стать оплата трансфера.

Захарян оказался в структуре «Динамо» в конце 2016 года. В 53 матчах за основную команду полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.