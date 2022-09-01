«Арсенал» пришёл к соглашению с Дугласом Луисом, «Астон Вилла» не хочет отпускать игрока

«Арсенал» договорился о личном контракте с полузащитником «Астон Виллы» Дугласом Луисом. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, стороны пришли к соглашению о пятилетнем контракте.



По сведениям инсайдера, «Астон Вилла» выступает против этого перехода, отклонив предыдущее предложение лондонцев, несмотря на желание самого Луиса присоединиться к «канонирам». Ожидается, что в скором времени «Арсенал» вернётся с улучшенным предложением, чтобы уговорить бирмингемский клуб отпустить игрока.



В прошлом сезоне центральный полузащитник Луис провёл 34 встречи в английской Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 38 млн.

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