Илья Жигулёв прокомментировал переход в «Пари Нижний Новгород»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв, сегодня присоединившийся к своему новому клубу, прокомментировал переход в стан команды Михаила Галактионова.

«Всё супер, мне всё нравится. Многих ребят знал и раньше: Дмитрия Стоцкого, Даниила Корнюшина, Костю Шильцова, Илью Агапова. Буквально за пару дней адаптировался в новой команде. Мне понятны требования главного тренера, импонирует тот футбол, в который играет «Пари НН».

Прекрасно отношусь к Кубку России. Я играл в финале Кубка за «Урал», завоёвывал трофей с «Тосно». Сейчас изменился формат Кубка России. Рад, что в нашей группе есть моя родная команда – «Краснодар». Не сомневаюсь, что и нам, и болельщикам будет интересно. Вчера я был на трибунах стадиона, поздравил ребят с победой над «Локомотивом». С нетерпением жду своего первого официального матча за «Пари НН».

Многие классные футболисты, игравшие на моей позиции, выходили на поле с «четвёркой» на спине. Стивен Джеррард, к примеру, в национальной сборной Англии. Последний раз под этим номером, играя за «Тосно», я завоевал Кубок страны. Надеюсь, и в Нижнем он принесёт мне удачу. Но самое главное, чтобы команда выполняла поставленные задачи. А я буду стараться вносить свой вклад в общее дело», — цитирует Жигулёва пресс-служба нижегородского клуба.