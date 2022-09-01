«Манчестер Юнайтед» арендовал голкипера Мартина Дубравку
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Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», проведёт сезон-2022/2023 в аренде в «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «красных дьяволов». В соглашении предусмотрена опция выкупа.
33-летний вратарь выступал за «Ньюкасл» с января 2018 года. Он провёл за «сорок» 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей. В сезоне-2019/2020 Дубравка был признан лучшим игроком команды.
Ранее вратарь также выступал за пражскую «Спарту», «Слован» (Либерец), датский «Эсбьерг» и словацкую «Жилину».
После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-Лиге «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. В следующем матче команда в гостях встретится с «Лестером». Встреча состоится сегодня, 1 сентября, и начнётся в 22:00 мск.
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