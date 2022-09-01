Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» арендовал голкипера Мартина Дубравку

«Манчестер Юнайтед» арендовал голкипера Мартина Дубравку
Комментарии

Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка, права на которого принадлежат «Ньюкаслу», проведёт сезон-2022/2023 в аренде в «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «красных дьяволов». В соглашении предусмотрена опция выкупа.

33-летний вратарь выступал за «Ньюкасл» с января 2018 года. Он провёл за «сорок» 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей. В сезоне-2019/2020 Дубравка был признан лучшим игроком команды.

Ранее вратарь также выступал за пражскую «Спарту», «Слован» (Либерец), датский «Эсбьерг» и словацкую «Жилину».

После четырёх сыгранных туров в английской Премьер-Лиге «Манчестер Юнайтед» набрал шесть очков. В следующем матче команда в гостях встретится с «Лестером». Встреча состоится сегодня, 1 сентября, и начнётся в 22:00 мск.

Новость по теме
«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022