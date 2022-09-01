Новичок «Лидса» Бамба Дьенг прямо в аэропорту договорился о переходе в «Ниццу»

Нападающий «Марселя» Бамба Дьенг, который в скором времени должен был перейти в «Лидс Юнайтед», станет игроком «Ниццы». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, сенегальский футболист и его агент прямо в аэропорту провели переговоры с представителями французской команды, чем повергли в ярость руководство «Лидса».



По сведениям инсайдера, английский клуб накануне пришёл к полному соглашению как с «Марселем», так и с самим Дьенгом. После случившегося «Лидс» решил полностью приостановить переговоры по нападающему.



В прошлом сезоне французской Лиги 1 Бамба Дьенг провёл за «Марсель» 25 встреч, в которых отметился семью голами (в том числе одним с пенальти) и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн.

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