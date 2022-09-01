Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Лидса» Бамба Дьенг прямо в аэропорту договорился о переходе в «Ниццу»

Новичок «Лидса» Бамба Дьенг прямо в аэропорту договорился о переходе в «Ниццу»
Комментарии

Нападающий «Марселя» Бамба Дьенг, который в скором времени должен был перейти в «Лидс Юнайтед», станет игроком «Ниццы». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, сенегальский футболист и его агент прямо в аэропорту провели переговоры с представителями французской команды, чем повергли в ярость руководство «Лидса».

По сведениям инсайдера, английский клуб накануне пришёл к полному соглашению как с «Марселем», так и с самим Дьенгом. После случившегося «Лидс» решил полностью приостановить переговоры по нападающему.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Бамба Дьенг провёл за «Марсель» 25 встреч, в которых отметился семью голами (в том числе одним с пенальти) и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Лидер ПСВ может перейти в «Лидс» или «Саутгемптон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022