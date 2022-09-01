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Лидер ПСВ может перейти в «Лидс» или «Саутгемптон»

Лидер ПСВ может перейти в «Лидс» или «Саутгемптон»
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Вингер нидерландского «ПСВ Эйндховен» Коди Гакпо в оставшиеся до закрытия трансферного окна в Англии часы всё ещё может сменить клубную прописку. Лидером в гонке за ним является «Лидс», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что «Лидс» в ближайшее время сделает официальное предложение эйндховенскому клубу. Ещё одним претендентом на Гакпо остаётся «Саутгемптон», хотя ранее в СМИ появилась информация о том, что ПСВ отклонил предложение «святых» в размере € 25 млн. Также в августе сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед».

23-летний Коди Гакпо – воспитанник ПСВ. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, забив семь мячей в девяти играх, как и перешедший летом из «ПСЖ» Хави Симонс. Всего за ПСВ Гакпо на сегодня провёл 144 матча, оформил 49 голов и отдал 39 результативных передач.

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