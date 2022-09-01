Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур прошёл медобследование в «Ливерпуле» и прибыл на тренировочную базу красных, сообщает Sky Sports.

По данным источника, арендное соглашение будет подписано на один сезон. Контракт Артура с «Ювентусом» действует до конца сезона-2024/2025. Он перешёл в стан туринцев из «Барселоны» 1 сентября 2020 года.

За «Ювентус» Артур провёл 63 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Ранее за «Барселону» он принял участие в 72 играх, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Артур дебютировал за сборную Бразилии в сентябре 2018 года, выступал на Кубке Америки – 2019.

После пяти сыгранных туров АПЛ «Ливерпуль» с восемью очками занимает пятое место. В следующем матче команда встретится с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби.