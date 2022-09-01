«Ноттингем Форест» может подписать Сержа Орье
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«Ноттингем Форест» может подписать крайнего защитника Сержа Орье в качестве свободного агента. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По сведениям инсайдера, клуб уже договорился с защитником о личном контракте. Однако вероятность перехода во многом зависит от визы и разрешения на работу.
В минувшем сезоне Серж Орье провёл за «Вильярреал» 24 матча во всех турнирах и сумел отметиться двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего ивуарийского защитника в € 10 млн. Серж Орье также выступал во французской Лиге 1 за «Тулузу», которая вернулась в высший дивизион французского футбола по итогам минувшего сезона.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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