«Манчестер Юнайтед» продал воспитанника Гарнера в «Эвертон»

«Эвертон» подписал 21-летнего воспитанника «Манчестер Юнайтед» Джеймса Гарнера. Об этом ливерпульский клуб сообщил на своей официальной странице.



«У Фрэнка Лэмпарда есть замечательный план для клуба и для меня. Ежедневная работа с ним очень важна для меня. Он и его сотрудники могут вывести меня и команду на новый уровень. Вот на что я надеюсь.



Я чувствую, что могу привнести в команду настоящую энергию — это то, чего определённо требует «Эвертон», и я могу добавить этого в избытке. У меня также есть качество, так что, надеюсь, я смогу сыграть большую роль в том, чтобы мы хорошо провели сезон», — сказал Гарнер в интервью официальному каналу клуба.



По сведениям источников, «ириски» заплатили за футболиста около € 17,5 млн. В прошлом сезоне Джеймс Гарнер выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». За 44 матча в английском Чемпионшипе полузащитник сумел забить четыре гола и отдать восемь голевых передач.

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