«ПСЖ» отпустил Идрисса Гейе в «Эвертон»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе перешёл в «Эвертон». Об этом парижский клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.
По сведениям источников, контракт сенегальского футболиста с «ирисками» будет действовать до июня 2024 года. Ранее игрок уже выступал за ливерпульский клуб в период с 2016 по 2019 год, проведя в общей сложности 107 матчей.
В составе парижского клуба Гейе дважды становился чемпионом Франции, четырежды завоёвывал трофей Кубка страны, а также участвовал в финале Лиги чемпионов 2020 года, в котором его команда уступила мюнхенской «Баварии». В минувшем сезоне Лиги 1 Идрисса провёл 26 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне футболист не появлялся на поле.
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