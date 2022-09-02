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Нападающий Бамба Дьенг, отказавший «Лидсу», провалил медосмотр в «Ницце»

Нападающий Бамба Дьенг, отказавший «Лидсу», провалил медосмотр в «Ницце»
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Нападающий «Марселя» Бамба Дьенг провалил медицинское обследование перед переходом в «Ниццу». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что сенегальский форвард прямо в аэропорту перед вылетом в Англию вёл переговоры с «Ниццей», хотя «Лидс Юнайтед» накануне договорился с «Марселем» и игроком обо всех деталях перехода. После обнародования этой информации английский клуб прекратил переговоры по игроку и Дьенг вылетел в Ниццу на медосмотр, который он в итоге провалил.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Бамба Дьенг провёл за «Марсель» 25 встреч, в которых отметился семью голами (в том числе одним с пенальти) и одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 10 млн.

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