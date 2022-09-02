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«Элитный нападающий». Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал трансфер Обамеянга

«Элитный нападающий». Владелец «Челси» Тодд Боули прокомментировал трансфер Обамеянга
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Владелец лондонского «Челси» Тодд Боули высказался о приобретении габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Пьер-Эмерик – элитный нападающий, что доказывает его послужной список и результаты в Премьер-лиге. Его переход усилит команду, добавив нашей атаке новые возможности. Мы очень рады, что Обамеянг будет вместе с нами в новой эре «Челси». С нетерпением ждём возможности поработать с ним», – приводит слова Боули официальный сайт клуба.

В сезоне-2021/22 Обамеянг выступал за «Барселону». Он провёл 17 матчей в чемпионате Испании, забив 11 мячей, а ещё два гола оформил в шести играх Лиги Европы. А начинал прошлый сезон габонец в «Арсенале» (4 гола в 14 матчах Премьер-лиги плюс хет-трик в игре с «Вест Бромвичем» в Кубке лиги). Всего же на счету Обамеянга в АПЛ на сегодня 68 мячей в 128 играх.

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