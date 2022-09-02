«Челси» объявил о переходе Обамеянга из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг завершил переход в «Челси». Об этом лондонский клуб сообщил на официальном сайте.
«Я очень счастлив. Для меня большая честь стать частью этой команды, и я не могу дождаться начала выступлений за «Челси». У меня есть незавершённые дела в Премьер-лиге, так что вернуться сюда – это очень волнующе и приятно», – приводит слова Обамеянга пресс-служба клуба.
33-летний форвард подписал с «синими» двухлетний контракт перед закрытием трансферного окна и стал шестым новичком команды в летнее межсезонье.
Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В составе «Барселоны» же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.
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