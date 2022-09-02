«Брайтон» приобрёл у «Челси» полузащитника Билли Гилмора

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о подписании контракта с уже экс-полузащитником «Челси» Билли Гилмором. 21-летний шотландец оформил с клубом четырёхлетнее соглашение.



«У Билли фантастические качества. Он играл в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также за сборную Шотландии на прошлогоднем Евро. Он дополнит наши варианты ведения игры в средней линии. Он довольно молод, но уже опытен, что показывает силу его характера. У него большой потенциал. Теперь нужно дать Билли время привыкнуть к новой среде, помочь ему освоиться в нашем клубе. И мне уже не терпится поработать с ним», – цитирует главного тренера Грэма Поттера официальный сайт «Брайтона».



В июне этого года Гилмор продлевал контракт с «Челси» до 2024 года. Всего за первую команду «синих» он провёл 22 матча. В новости о переходе Гилмора «Брайтон» подчеркнул, что условия сделки не раскрываются, однако, по неофициальной информации, лондонцы получат за трансфер шотландца € 10,4 млн.

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