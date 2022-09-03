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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 8-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 8-го тура
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Сегодня, 3 сентября, матчем «Оренбург» — «Химки» стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 4 сентября — «Спартак» примет на своём поле «Зенит».

В 8-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Суббота, 3 сентября:

  • «Оренбург» — «Химки» (Оренбург, 13:00 мск);
  • «Пари Нижний Новгород» — «Факел» (Нижний Новгород, 15:00 мск);
  • «Краснодар» — «Сочи» (Краснодар, 18:30 мск);
  • «Динамо» — «Урал» (Москва, 20:30 мск).

Воскресенье, 4 сентября:

  • «Крылья Советов» — ЦСКА (Самара, 15:00 мск);
  • «Локомотив» — «Ахмат» (Москва, 17:30 мск);
  • «Спартак» — «Зенит» (Москва, 20:00 мск).

Понедельник, 5 сентября:

  • «Торпедо» — «Ростов» (Москва, 20:00 мск).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за семь туров команда набрала 17 очков. На втором месте располагается «Спартак» (16).

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