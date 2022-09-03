Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 8-го тура

Сегодня, 3 сентября, матчем «Оренбург» — «Химки» стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 4 сентября — «Спартак» примет на своём поле «Зенит».

В 8-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Суббота, 3 сентября:

«Оренбург» — «Химки» (Оренбург, 13:00 мск);

«Пари Нижний Новгород» — «Факел» (Нижний Новгород, 15:00 мск);

«Краснодар» — «Сочи» (Краснодар, 18:30 мск);

«Динамо» — «Урал» (Москва, 20:30 мск).

Воскресенье, 4 сентября:

«Крылья Советов» — ЦСКА (Самара, 15:00 мск);

«Локомотив» — «Ахмат» (Москва, 17:30 мск);

«Спартак» — «Зенит» (Москва, 20:00 мск).

Понедельник, 5 сентября:

«Торпедо» — «Ростов» (Москва, 20:00 мск).

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» — за семь туров команда набрала 17 очков. На втором месте располагается «Спартак» (16).