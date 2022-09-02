«Сказал, что будет играть в Премьер-Лиге — и добился этого». Детский тренер – о Карпукасе

Олег Киушкин, детский тренер полузащитника «Локомотива» Артёма Карпукаса, поделился мнением об успехе своего воспитанника.



«То, что он ездил на тренировки за 150 км от дома, уже много говорит о целеустремлённости пацана. Сказал, что будет играть в Премьер-Лиге — и добился этого. Те качества, которые сейчас в его игре отмечают — работоспособность, неуступчивость, отбор, у него ещё в детском футболе проявлялись. Артём с лёгкостью воспринимал и впитывал весь материал, который ему давали, и был одним из лучших даже среди ребят 2001 года. Когда играли в формате «8+1», он в серединке у меня опорника исполнял. Уже тогда у него был бойцовский характер. Там, где не хватало скорости, брал своё выбором позиции, неуступчивостью. Можно быть цепким по сути, но если ты без характера, то не будешь цепляться. Не могут быть отдельно голова и ноги. А у него есть и характер, и цепкость



Не считаю, что Артём заиграл поздно. Все этапы он прошёл правильно и вовремя, ни одного не перескочил. Год отыграл за молодёжку, год — в «Казанке» и только после этого попал в главную команду клуба. Важно, что в основу он пришёл окрепшим и хорошо обученным. Рад, что у него всё складывается там. Мы постоянно на связи. Держим кулачки за него», — сказал Киушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.