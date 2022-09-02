Смертин – о Карпукасе: уникальный случай – отец возил парня на тренировки за 156 км

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Смертин поделился мнением об игре полузащитника клуба Артёма Карпукаса.



«Я его очень хорошо знаю. Уникальный случай: отец возил парня из Бийска за 156 км на тренировки ко мне в школу. И мой папа — умелец вычленять футболистов со светлой головой даже в самом раннем возрасте — его дошлифовывал. По аналогии, как он работал с Ерохиным. На несколько лет он выпал из моего поля зрения, а тут вижу: в составе «Локомотива» Карпукас. Думаю: интересно, не тот ли Карпукас, которого я помню? Причём он тренировался с ребятами на год старше — и тут тоже уместна аналогия со мной: будучи 1975 года рождения, я играл за 1974-й. Про него даже фильм снимали, когда Артём был маленький. У него учебники лежали на заднем сиденье машины, подушки, чтобы мог вздремнуть, еда. Представляете, какое рвение к футболу? Карпукас всегда был центральным полузащитником, хорошо разгонял атаку. Техничный, цепкий в отборе. Где-то скорости недоставало, но сейчас я вижу: читает игру. Может быть, он не взрывной, но при этом очень умный — в обороне в том числе», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.