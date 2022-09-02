В «Порту» заявили, что не интересуются Арсеном Захаряном

Директор по связям с общественностью «Порту» Педро Аморим сообщил, что команда не заинтересована в приобретении полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Ранее в телеграм-канале «Шинель Берии» появилась информация, что португальский клуб намерен вступить в борьбу за российского хавбека.
«Порту» интересуется Захаряном? Нет. Мне ничего об этом не известно», — сказал Аморим в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, 25 августа руководство «Динамо» получило от «Челси» предложение о трансфере молодого полузащитника. С того времени стороны начали переговоры, однако по техническим причинам осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получилось. Было принято решение, что Арсен продолжит выступать за москвичей.
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