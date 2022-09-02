Кураньи, Мондрагон, Синама-Понголь сыграют на «Кубке Легенд – 2022»

Сборная Легенд, выигравшая турнир в 2020 году, а в 2021-м дошедшая до финала, решительно обновила состав. Из прошлогоднего на поле ДС «Мегаспорт» 10–11 сентября выйдет только Александр Глеб, побеждавший с «Барселоной» в Лиге чемпионов УЕФА.

На «Кубке Легенд»-2022 сборную Легенд усилит немец Кевин Кураньи, блеснувший результативностью на турнире в 2020 году, правда, в форме команды Легенд Германии. Титулованного Алдаира, который на этом турнире выступит за легенд Бразилии, призван заменить белорус Эрик Яхимович, игравший важную роль в обороне московского «Динамо» на стыке веков.

Также болельщиков ждет встреча с бывшим капитаном сборной Уругвая Диего Лугано, чемпионом Евро-2008 испанцем Рубеном де ла Редом, легендарным вратарем сборной Колумбии Фаридом Мондрагоном — участником трех чемпионатов мира (в США-1994, Франции-1998 и Бразилии-2014). На последнем из этих мундиалей Мондрагон превзошел ветеранское достижение знаменитого камерунца Роже Милла, выйдя на поле в 43 года и 3 дня.

Состав сборной Легенд: Фарид Мондрагон (Колумбия), Кевин Кураньи (Германия), Флоран Синама-Понголь (Франция), Александр Глеб, Эрик Яхимович (оба — Беларусь), Здравко Кузманович (Сербия), Артур Бока (Кот-д’Ивуар), Диего Лугано (Уругвай), Рубен де ла Ред (Испания).

Билеты на «Кубок Легенд – 2022» можно приобрести на «Чемпионате»