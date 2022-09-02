Финансовое состояние Федуна увеличилось на $ 3 млрд после резкого падения 24 февраля

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун занимает 257-е место в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.
Сейчас состояние экс-президента московского клуба оценивается в $ 7,92 млрд. Примечательно, что 24 февраля из-за политической ситуации в мире состояние Федуна резко обрушилось до отметки в $ 4,89 млрд. Таким образом, чуть более чем за полгода состояние бизнесмена увеличилось на $ 3,03 млрд.
Напомним, Леонид Федун 18 лет являлся президентом «Спартака». При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. Позже стало известно, что «Луйкол» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покинул должность президента клуба.
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