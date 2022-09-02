Главный тренер «Локо» Циннбауэр рассказал, какие два трансфера в Европе его удивили

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, какие два трансфера в Европе удивили его больше всего во время летнего трансферного окна. Он выделил переходы, которые были связаны с мюнхенской «Баварией».



«Я больше слежу за немецким чемпионатом, поэтому меня удивили два трансфера — переход Левандовского в «Барселону» и переход Мане в «Баварию». Я не думал, что Роберт уйдёт из баварского клуба, а Садио так быстро примет решение по переходу в Бундеслигу», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Напомни, 31 августа «Нижний Новгород» дома одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0 в рамках Кубка России. По голу в каждом тайме забил защитник Виктор Александров. В восьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 4 сентября и начнётся в 17:30 мск.