Тихонов рассказал, как в матче легенд СССР — Киргизия встал на ворота вместо Дасаева

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил, как встал на ворота сборной СССР в матче со сборной Киргизии.

«В Бишкеке три дня назад Дасаев сломался, я встал в ворота. Мы играли сборная СССР против их сборной. Я отыграл неплохо, но в конце глава республики мне всё-таки забил. Из вне игры!» — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

51-летний Тихонов 8 июля принял участие в матче легенд «Зенита» и «Спартака», который закончился победой первых со счётом 2:0. Тогда голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков. Сегодня, 2 сентября, команды встретятся вновь, но теперь на «Открытие Банк Арене». Матч начнётся в 19:00 мск.

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