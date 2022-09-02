Тихонов рассказал, как в матче легенд СССР — Киргизия встал на ворота вместо Дасаева

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил, как встал на ворота сборной СССР в матче со сборной Киргизии.
«В Бишкеке три дня назад Дасаев сломался, я встал в ворота. Мы играли сборная СССР против их сборной. Я отыграл неплохо, но в конце глава республики мне всё-таки забил. Из вне игры!» — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
51-летний Тихонов 8 июля принял участие в матче легенд «Зенита» и «Спартака», который закончился победой первых со счётом 2:0. Тогда голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков. Сегодня, 2 сентября, команды встретятся вновь, но теперь на «Открытие Банк Арене». Матч начнётся в 19:00 мск.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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