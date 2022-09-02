Романцев: видел господина Федуна два раза в жизни. Отношусь к нему с большим уважением

Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев поделился мнением о бывшем владельце московского клуба Леониде Федуне, который ранее покинул свою должность.



«Я господина Федуна видел два раза в жизни, отношусь к нему с большим уважением. Думаю, они знают, что делают. Я не знаю, почему он ушёл», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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