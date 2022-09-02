Олег Романцев считает, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в РПЛ
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Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев поделился мнением о конкурентоспособности московской команды в сравнении с «Зенитом» в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Команду собрали хорошую. Думаю, они составят «Зениту» конкуренцию», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.
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