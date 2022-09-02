Романцев оценил решение «Спартака» поставить Абаскалю задачу выиграть РПЛ

Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев высказался о задачах московского клуба на текущий сезон Российской Премьер-Лиги, а также поделился ожиданиями от встречи команд в матче чемпионата страны, который состоится 4 сентября.



«Руководство «Спартака» поставило задачу Абаскалю выиграть чемпионат. Это правильная задача, команда собралась хорошая. Игра в воскресенье должна показать, насколько амбиции клуба подкреплены. Матч многое даст, очень важная игра для обеих команд. Мы многое поймём», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.