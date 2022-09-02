В женской Лиге чемпионов прошла жеребьёвка второго квалификационного раунда

Определены пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матчи пройдут 20-21 и 28-29 сентября, по итогам двух встреч определятся последние 12 участников группового этапа. Они присоединятся к действующему победителю «Лиону», а также «Челси», «Барселоне» и «Вольфсбургу», которые прошли в финальную часть турнира по итогам прошлого сезона.
Во втором раунде квалификации матчи поделены на два пути. В Пути Лиги пройдут следующие встречи: «Арсенал» — «Аякс», «Бавария» — «Реал Сосьедад», «ПСЖ» — «Хеккен», «Реал» Мадрид — «Русенборг», «Спарта» Прага — «Рома».
В Пути чемпионов 14 команд борются за семь групповых мест: «Ворскла» — «Влазния», «Сараево-2022» — «Цюрих», «Рейнджерс» — «Бенфика», «КуПС» — «Санкт-Пёльтен», «Валюр» — «Славия Прага», «Бранн» — «Русенгорд», «ХБ Кёге» — «Ювентус».
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 октября, жеребьёвка пройдёт 3 октября в швейцарском Ньоне.
- 2 сентября 2022
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
20:09
-
20:05
-
19:42
-
19:40
-
19:34
-
19:25
-
19:24
-
19:15
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:41