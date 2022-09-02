Симонян: доволен работой Абаскаля в «Спартаке». Результат пока в пользу тренера

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал работу нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.



«Посмотрите на результат. Результат пока в пользу Абаскаля. Я доволен его работой. Главное, чтобы «Спартак» провёл стабильно все оставшиеся матчи», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у команды в активе 17 набранных очков. Московский «Спартак» идёт следом — у команды 16 очков и вторая строчка чемпионата. Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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