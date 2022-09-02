«Арис» с Кокориным в составе обыграл «Олимпиакос», у Александра голевая передача

Сегодня, 2 сентября, состоялся матч 2-го тура первого дивизиона Кипра, в котором «Арис» из Лимасолы обыграл «Олимпиакос» из Никосии. Российский нападающий Александр Кокорин вышел на поле во втором тайме сразу после перерыва.



Уже к концу первого тайма «Арис» выигрывал со счётом 2:0 благодаря голам Бенгтссона и Бабикса на 23-й и 30-й минутах соответственно. После выхода Кокорина команда забила ещё три гола: на 47-й минуте отличился Браун, на 51-й Яблонский, а на последних минутах гол забил Шполярич с передачи Александра, оформив итоговый результат встречи – 5:0.

Напомним, Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.