Романцев: пока не вижу мой футбол в игре «Спартака» Абаскаля

Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев после победы над санкт-петербургским «Зенитом» прокомментировал игру красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля в рамках Российской Премьер-Лиги.

«Пока не вижу мой футбол в игре «Спартака» Абаскаля. Команда играет хорошо. Посмотрим в конце сезона. Не видел тот футбол, который ставит Абаскаль на тренировках. Надо ставить игру так, чтобы побеждать. Абаскаль? Не был на его тренировках. Выиграет чемпионат — будем говорить, что хороший тренер и подходит. Пока видим неплохой результат», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом» закончился со счётом 2:1 в пользу московской команды. За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.