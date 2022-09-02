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«Рыжий молодой парень». Олег Романцев — о тренере «Спартака» Абаскале

«Рыжий молодой парень». Олег Романцев — о тренере «Спартака» Абаскале
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Главный тренер «Спартака» на матче легенд Олег Романцев после победы над санкт-петербургским «Зенитом» поделился впечатлениями от знакомства с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Как мне Абаскаль? Я впервые его видел сегодня. Рыжий молодой парень», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом» закончился со счётом 2:1 в пользу московской команды. За красно-белых забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко, в составе «Зенита» отличился Игорь Денисов. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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