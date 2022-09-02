«Родина» подписала нигерийского форварда
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Футбольный клуб «Родина», выступающий в Первой лиге, объявил о подписании контракта с нигерийским нападающим Раймондом Адеолой.
«21-летний форвард «Гомеля» подписал с нашим клубом долгосрочный контракт. Футболист начинал профессиональную карьеру в молдавской «Суклее». В 2021 году перешёл в белорусский «Гомель», вместе с которым в мае 2022 года выиграл Кубок Беларуси.
Раймонд — второй по проценту обводок в Высшей лиге Беларуси — его показатель 61%. В текущем сезоне нападающий уже дважды отметился забитыми мячами и отдал три голевые передачи. Рады видеть в команде, Раймонд», — сказано в заявлении команды в телеграм-канале.
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