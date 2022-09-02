«ПСЖ» предлагал «Манчестер Сити» подписать Неймара, клуб отказал
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Нападающий французского «ПСЖ» Неймар в летнее трансферное окно мог стать игроком английского «Манчестер Сити». 30-летний бразилец был предложен «горожанам», но англичане ответили отказом. Об этом сообщает Marca.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что между Килианом Мбаппе и Неймаром существует конфликт, вследствие которого французский нападающий просил руководство «ПСЖ» продать бразильца, но позже конфликт удалось урегулировать.
Неймар стал игроком «ПСЖ» в 2017 году. В 150 матчах за команду французский футболист забил 109 голов и отдал 66 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника на тренировочных сборах. Видеоролик:
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