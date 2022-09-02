Хави высказался о будущем Жорди Альбы в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави желает, чтобы защитник Жорди Альба остался в команде.
«Жорди Альба? Без сомнений — я хочу, чтобы он был здесь, с нами», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
33-летний Альба играет за «Барселону» с 2012 года. В 431 матче за команду защитник забил 25 голов и отдал 94 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне Альба вышел на поле в двух матчах чемпионата Испании, проведя на поле 100 минут. Футболист проиграл конкуренцию Алексу Бальде, а также «Барселона» объявила о подписании ещё одного конкурента для Альбы — Маркоса Алонсо.
Видеообзор. «Барселона» — «Вальядолид». Испанская Примера 2022/2023. 3-й тур:
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