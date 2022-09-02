«Здесь много русских, они меня поддерживают». Кокорин — о фанатах «Ариса»

Российский нападающий Александр Кокорин после своей дебютной игры за кипрский «Арис» из Лимасола, в которой его команда сумела разгромить «Олимпиакос» из Никосии со счётом 5:0, рассказал о болельщиках, которые поддерживают его в стране.
«Фанаты «Ариса» потрясающие! Здесь много русских, они меня поддерживают, как и местные болельщики. Для меня это самое важное, спасибо им и пусть приходят на следующие игры! Впереди интересные матчи. Скоро открытие нового стадиона, но на старый тоже приходите», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, ранее Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года. За «Арис» футболист выступает на правах аренды.
Голевая передача Кокорина в дебютном матче за «Арис»
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