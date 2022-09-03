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Микель Артета сожалеет о сорванной сделке по Дугласу Луису

Микель Артета сожалеет о сорванной сделке по Дугласу Луису
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал сорванный переход полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса в его команду.

«Мы пытались… В конце концов, мы должны привлекать игроков, которые, по нашему мнению, являются нужными, но нам это не удалось», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил за футболиста € 27 млн, что бирмингемцев не устроило.

24-летний Луис перешёл в «Астон Виллу» летом 2019 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне полузащитник в четырёх матчах забил один гол. Всего в 115 играх за бирмингемскую команду Дуглас Луис отличился шесть раз и отдал восемь результативных передач партнёрам. Соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

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